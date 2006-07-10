Паредес включен в символическую сборную Кубка Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) представила символическую сборную Кубка Америки-2019.

В состав команды вошел полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, выступавший ранее за «Зенит», а также пять игроков сборной Бразилии, которая стала победителем турнира: вратарь Алиссон, защитники Тиаго Силва и Дани Алвес, хавбек Артур и форвард Эвертон.

Символическая сборная Кубка Америки: Алисон, Дани Алвес, Тиаго Силва (все – Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия), Хамес Родригес (Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL

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Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe — Copa América (@CopaAmerica) July 9, 2019

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