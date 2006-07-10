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Паредес включен в символическую сборную Кубка Америки

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) представила символическую сборную Кубка Америки-2019.

В состав команды вошел полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес, выступавший ранее за «Зенит», а также пять игроков сборной Бразилии, которая стала победителем турнира: вратарь Алиссон, защитники Тиаго Силва и Дани Алвес, хавбек Артур и форвард Эвертон.

Символическая сборная Кубка Америки: Алисон, Дани Алвес, Тиаго Силва (все – Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия), Хамес Родригес (Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

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