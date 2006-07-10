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Василий Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия Василий Кикнадзе агенты Хвича Кварацхелия Футбол

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Рубин», передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

Вторую половину прошлого сезона 18-летний грузин выступал за «железнодорожников» на правах аренды.

«Если называть вещи своими именами – его увезли агенты. Не понимаю, как... Лига чемпионов, доброжелательный тренер, отличные отношения внутри, опека Кверквелии.

Бери – и становись суперзвездой. Очень жалко, что он ушел», – сказал Кикнадзе.

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