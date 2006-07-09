📱Сутормин сядет на лавку в «Зените» – мнение 54% людей в телеграме Sports.ru. Подписывайтесь! ✍

Алексей Сутормин накануне стал игроком «Зенита», который перехватил полузащитника у «Рубина».
Большинство подписчиков (54%) телеграм-канала Sports.ru считает, что Алексея ждет твердое место на скамейке запасных.
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