📱Сутормин сядет на лавку в «Зените» – мнение 54% людей в телеграме Sports.ru. Подписывайтесь! ✍

Алексей Сутормин накануне стал игроком «Зенита», который перехватил полузащитника у «Рубина».

Большинство подписчиков (54%) телеграм-канала Sports.ru считает, что Алексея ждет твердое место на скамейке запасных.

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