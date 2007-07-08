УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций

УЕФА прокомментировал информацию в том, что сборная Аргентины может получить приглашение для выступления в Лиге наций.

«Это неправда, что сборную Аргентины пригласили участвовать в соревнованиях УЕФА или стать членом УЕФА.

УЕФА никогда не вступал в какие-либо дискуссии по этому вопросу и не будет», – говорится в сообщении организации.

Ранее в Fox Sports появилась информация, что УЕФА готов предложить сборной Аргентине место в Лиге наций, а аргентинская федерация футбола отреагирует на это положительным образом из-за конфликта с южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).