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УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций

Теги Лионель Месси УЕФА Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Лига наций УЕФА Футбол

УЕФА прокомментировал информацию в том, что сборная Аргентины может получить приглашение для выступления в Лиге наций.

«Это неправда, что сборную Аргентины пригласили участвовать в соревнованиях УЕФА или стать членом УЕФА.

УЕФА никогда не вступал в какие-либо дискуссии по этому вопросу и не будет», – говорится в сообщении организации.

Ранее в Fox Sports появилась информация, что УЕФА готов предложить сборной Аргентине место в Лиге наций, а аргентинская федерация футбола отреагирует на это положительным образом из-за конфликта с южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

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