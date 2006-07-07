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Эвертон и Герреро забили в финале Кубка Америки и делят первое место в списке бомбардиров

Теги Паоло Герреро Интернасьонал Гремио высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Сборная Перу по футболу Кубок Америки Эвертон Соарес Футбол

В финале Кубка Америки-2019 встречаются Бразилия и Перу (2:1, перерыв). 

Счет на 15-й минуте матча открыл нападающий Эвертон с передачи Габриэла Жезуса. 

23-летний форвард забил свой третий гол и вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира. Также на счету бразильца одна результативная передача. 

В конце первого тайма форвард перуанцев Паоло Герреро реализовал пенальти. Он также забил третий мяч на турнире.

Еще 13 футболистов забили по два мяча на Кубке Америки-2019.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире. Также у нас доступна текстовая трансляция игры.

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