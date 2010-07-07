Олимп-ФНЛ. «Балтика» уступила «Спартаку-2», «Торпедо» победило «Факел»

Олимп-ФНЛ
1-й тур
- Дата проведения
- 7 июля, 10.00, «Динамо»
- Дата проведения
- 7 июля, 10.00, «им. Ленина»
- Голы:
- 0:1 – 12 Алейников, 1:1 – 31 Малеев, 1:2 – 58, пенальти Низамутдинов.
- Дата проведения
- 7 июля, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 7 июля, 16.00, «Akademiya Spartak»
- Гол:
- 0:1 – 90 Делькин.
- Дата проведения
- 7 июля, 17.00, «Старт»
- Гол:
- 0:1 – 27, пенальти Makarov.
- Дата проведения
- 7 июля, 18.00, «Трудовые резервы»
- Дата проведения
- 7 июля, 19.00, «Ростов-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 89 Кондаков.
- Дата проведения
- 7 июля, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Гол:
- 0:1 – 81 Сергеев.
- Дата проведения
- 7 июля, 20.54, «Балтика»
- Гол:
- 0:1 – 12 Нимели.
- Дата проведения
- 9 июля, 19.00, «стадион Юность»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.