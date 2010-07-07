Реклама 18+
Реклама 18+

Олимп-ФНЛ. «Балтика» уступила «Спартаку-2», «Торпедо» победило «Факел»

Теги Химки результаты Олимп-ФНЛ Торпедо Шинник Балтика Мордовия СКА Хабаровск Текстильщик Авангард Курск Томь Луч Владивосток Енисей Ротор Факел Чертаново Нефтехимик ФК Армавир Спартак-2 Краснодар-2 Нижний Новгород Чайка Песчанокопское Футбол

Олимп-ФНЛ

1-й тур

Луч – Химки 2:5 (0:3, 2:2)
Дата проведения
7 июля, 10.00, «Динамо»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 13 Алиев, 0:2 – 22 Алиев, 0:3 – 44 Кухарчук, 0:4 – 57, автогол Аравин, 1:4 – 74 Aliev, 2:4 – 84 Aliev, 2:5 – 90 Kamenshchikov.

 

СКА Хабаровск – Шинник 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
7 июля, 10.00, «им. Ленина»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 12 Алейников, 1:1 – 31 Малеев, 1:2 – 58, пенальти Низамутдинов.

 

Нижний Новгород – Томь 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
7 июля, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 46 Житнев, 0:2 – 55 Шумских.

 

Текстильщик – Енисей 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
7 июля, 16.00, «Akademiya Spartak»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 90 Делькин.

 

Мордовия – Нефтехимик 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
7 июля, 17.00, «Старт»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 27, пенальти Makarov.

 

Авангард Курск – Ротор 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
7 июля, 18.00, «Трудовые резервы»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 38 Горбунов, 0:2 – 56 Горбунов, 0:3 – 80, пенальти Лобкарев.

 

Чайка – Чертаново 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
7 июля, 19.00, «Ростов-Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 89 Кондаков.

 

Факел – Торпедо 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
7 июля, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 81 Сергеев.

 

Балтика – Спартак-2 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
7 июля, 20.54, «Балтика»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 12 Нимели.

 

ФК Армавир – Краснодар-2
Дата проведения
9 июля, 19.00, «стадион Юность»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Олимп-ФНЛ

Статистика Олимп-ФНЛ

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться