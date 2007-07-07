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«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российской истории

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Олимп Кубок России Олимп Суперкубок России Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2) и стал победителем Олимп Суперкубка России.

Этот трофей стал для «железнодорожников» 14-м в российской истории. В это число входят восемь Кубков России и по три победы в чемпионате страны и Суперкубке.

По этому показателю «Локо» догнал «Спартак», у которого также 14 различных титулов в российской истории. Лидером является ЦСКА (21 трофей), следом идет «Зенит» (15).

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