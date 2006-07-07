🎁Sports.ru в понедельник вручит приз лучшему игроку РПЛ-2018/19

Всем привет!

Мы очень скучаем по чемпионату России. Даже на фоне турниров, в которых поджигают такие люди, как Бобби Фирмино, Паоло Герреро, Лео Месси, Алиссон, Мо Салах, Садьо Мане и Ароасина Андрианариманана.

В нашем футболе полно темного и неприятного (и это случается постоянно – ну вот, например, двойной трансфер Сутормина), полно необъяснимого (новичок РПЛ «Тамбов» начнет сезон в Саранске, а другой новичок «Сочи» еще недавно говорил, что ему не хватает игроков на двусторонку, а взять новых не получалось, потому что руководству некогда). На это кто-то реагирует со злостью, кто-то – со смехом, кто-то думает, что мы обречены.

Но мы все равно смотрим и любим наш футбол – и хотим, чтобы в нем было больше жизни и самоиронии. В том числе чтобы получить этот позитив перед новым сезоном, мы задумали новую премию. Надеемся, она станет традиционной и мы будем награждать лучшего игрока РПЛ каждый год.

Завтра в 11:00 мы запустим текстовую трансляцию церемонии. Заходите все! Расскажем, кто вошел в наш топ-10; покажем награду, которую мы придумали для чемпиона, и поговорим с главным героем сезона.

Сейчас можем показать только кусочек награды:

Текстовая трансляция церемонии начнется в понедельник, 8 июля, в 11:00.