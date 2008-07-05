Goal.com: Эррера остался бы в «МЮ», если бы его оклад увеличился до 350 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Юнайтед» мог сохранить полузащитника Андера Эрреру, перешедшего накануне в «ПСЖ» на правах свободного агента.
29-летний испанец просил у манкунианцев увеличения зарплаты примерно до 18 миллионов фунтов в год (350 тысяч в неделю).
Он хотел стать вторым самым высокооплачиваемым игроком «МЮ» после Алексиса Санчеса, который зарабатывает 390 тысяч в неделю. Но «красные дьяволы» ответили Эррере отказом.
На «Олд Траффорд» хавбек получал 80 тысяч в неделю. С «ПСЖ» Эррера подписал 5-летний контракт.