Карпин о лимите: «Давайте европейцев не будем считать легионерами»

Главный тренер Валерий Карпин прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ («8+17»), которое произойдет с сезона-2020/21.

– Мне кажется, этот лимит еще больше вгоняет российский футбол в тупик. Теперь в каждой команде должно быть 17 российских футболистов.

— Семнадцать — нет. В заявке 25 футболистов, из них двое должны быть доморощенными, поэтому уже не 17, а 15. Но дело даже не в этом. Если есть 8 иностранцев и 12 россиян, это уже 20.

8 легионеров, которые могут находиться в команде, если получает травму один, получает карточку другой, у третьего еще какие-то проблемы, максимум пять иностранцев тогда смогут выйти на поле, поэтому должны быть российские футболисты, которые займут эти позиции. От этого уровень российского футбола повысится? Я думаю, что нет.

— Работая еще в «Спартаке», вы были против лимита, поэтому вы сейчас снова разочарованы?

— Да. Давайте отталкиваться от наших реалий. Если играем в еврокубках, тогда давайте жить по европейским правилам. Все очень просто. Давайте европейцы, как в Европе, не будут считаться иностранцами. Это один из вариантов, можно рассуждать много, – сказал Карпин.