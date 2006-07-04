Арьен Роббен: «Настал момент для новой главы. Жду возможности проводить больше времени с женой и детьми»

Экс-игрок «Баварии», и ПСВ Арьен Роббен сообщил о решении завершить карьеру футболиста.

«Сейчас уже июль. Период, когда футболист обычно полностью занят подготовкой к новому сезону. Но не я. В последние несколько недель я много думал. Все знают, что я сознательно взял время, чтобы принять взвешенное решение о своем будущем после моего последнего матча за «Баварию». И я решил завершить свою карьеру профессионального футболиста.

Без сомнения, это самое трудное решение, которое мне пришлось принять в моей карьере. Решение, в котором столкнулись сердце и разум. Любовь к футболу и убежденность в том, что ты все еще можешь справиться со всем миром, противостоит реальности, где не все идет так, как ты хочешь, и ты уже не 16-летний парень, который понятия не имел, что такое травмы. На данный момент я в хорошей форме и здоров, и, как поклонник многих других видов спорта, я хочу сохранить это в будущем. Так что я завершаю карьеру окончательно, но это хорошо.

В декабре 2000 года началось мое футбольное приключение в качестве игрока .

Я только осмелился бы мечтать о карьере, которая стала результатом этого. «Гронинген», ПСВ, , «Реал» и, наконец, «Бавария». И не говоря уже о моей игре за сборную Голландии. Это может быть клише, но на самом деле нет ничего более прекрасного, чем выступить за свою страну. В конце концов я попрощался с национальной командой в 2017 году после 96 матчей. Я смог сыграть в шести финалах турниров и был капитаном в последние годы. В общем, незабываемое время, которое я всегда буду вспоминать.

Еще слишком рано оглядываться назад на всю мою карьеру, но гордость и благодарность преобладают в данный момент. Поэтому я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех, кто способствовал этому. Мои родители, сестра, семья, друзья, моя личная тренерская команда, все клубы, партнеры, тренеры, врачи, пресса и болельщики. Все, кто поддерживал меня все эти годы и превратил меня в футболиста и человека, которым я являюсь сегодня. Я прожил 19 лет ради своей страсти и пытался извлечь из этого максимум. Это требует определенного отношения и, конечно, стоит много энергии, особенно если все складывается не так, как ты хочешь, и приходится возвращать утерянные позиции после неудач. Лучшие спортсмены известны своим эгоистичным отношением, и я определенно не был исключением.

Вот почему я особенно хочу поблагодарить мою семью за безусловную поддержку, понимание и любовь. Настало время для следующей главы, и я с нетерпением жду возможности проводить больше времени с женой и детьми и наслаждаться всеми прекрасными моментами, которые будут впереди», – сказал Роббен.