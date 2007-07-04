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«Атлетико» заплатит 127,2 млн евро за Феликса

Теги высшая лига Португалия Порту Бенфика Атлетико Ла Лига трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Килиан Мбаппе Жоау Феликс деньги Футбол

Стали известны новые финансовые детали трансфера полузащитника Жоау Феликса в «Атлетико».

В общей сложности трансфер 19-летнего хавбека обошелся мадридскому клубу в 127,2 млн евро.

«Атлетико» заплатит за футболиста 120 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

Еще шесть миллионов – это комиссия за рассрочку платежа, а 1,2 млн получит «Порту», в системе которого Феликс начинал карьеру.

Таким образом, если брать фиксированные сделки, Феликс занимает третье место в рейтинге самых дорогих игроков в истории, уступая Неймару («ПСЖ», 222 млн евро) и Килиану Мбаппе («ПСЖ», 180 млн). По общей стоимости трансфера он идет четверым: в январе 2018 года «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 120 миллионов евро за Филиппе Коутиньо, но в сделку также были включены бонусы за достижения футболиста.

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