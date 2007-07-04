«Атлетико» заплатит 127,2 млн евро за Феликса

Стали известны новые финансовые детали трансфера полузащитника Жоау Феликса в «Атлетико».
В общей сложности трансфер 19-летнего хавбека обошелся мадридскому клубу в 127,2 млн евро.
«Атлетико» заплатит за футболиста 120 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.
Еще шесть миллионов – это комиссия за рассрочку платежа, а 1,2 млн получит «Порту», в системе которого Феликс начинал карьеру.
Таким образом, если брать фиксированные сделки, Феликс занимает третье место в рейтинге самых дорогих игроков в истории, уступая Неймару («ПСЖ», 222 млн евро) и Килиану Мбаппе («ПСЖ», 180 млн). По общей стоимости трансфера он идет четверым: в январе 2018 года «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 120 миллионов евро за Филиппе Коутиньо, но в сделку также были включены бонусы за достижения футболиста.
Обновляем топ самых дорогих трансферов в истории: Феликс четвертый