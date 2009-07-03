Месси о Кубке Америки-2020: «Если смогу помочь Аргентине – помогу»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о будущем участии в Кубке Америки-2020, который Аргентина примет с Колумбией.
«Нечто новое на горизонте.
Надеюсь, нас будут уважать и не будут критиковать. Болельщики должны позволить команде существовать и расти.
Правда в том, что я очень хорошо поладил с этой командой, и если я смогу как-то помочь, я помогу.
Это замечательная команда, которая растет. И если я смогу присоединиться к ним, я сделаю это», – сказал Месси.
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