Кокорина выпустили из СИЗО на реабилитацию

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что форвард Александр Кокорин покинул СИЗО и начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров из-за проблем с коленом.

Игрок приговорен к 18 месяцам заключения в колонии общего режима (до 9 декабря 2019 года).

«Да, [мне] известно [в какой клинике он лечится], но меня просили об этом не говорить. Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала.

Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», – сказала Потяева, добавив, что продолжит раз в неделю запрашивать информацию по состоянию футболиста.