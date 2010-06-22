«Ман Сити» опережает «МЮ» в борьбе за Магуайра и заплатит за него 65 млн фунтов

«Манчестер Сити» опережает в борьбе за защитника «Лестера» Харри Магуайра.

По информации The Times, «горожане» согласны заплатить за 26-летнего игрока 65 миллионов фунтов.

изначально настаивал на сумме в 80 миллионов, но ни «МЮ», ни «Сити» не были готовы платить столько.

Сообщается, что сейчас руководство «лис» смирилось с тем, что Магуайр уйдет в это межсезонье, и стороны близки к согласованию сделки.

Ранее сообщалось, что в подписании англичанина заинтересован лично главный тренер Хосеп Гвардиола, который видит в нем замену Венсану Компани.