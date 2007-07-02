Адриен Рабьо: «Ювентус» – шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

Новичок Адриен Рабьо поделился эмоциями от перехода в туринский клуб.

«Ювентус» – очень престижный клуб с большим опытом на европейском уровне, он часто играет на последних этапах еврокубков. Как мне кажется, это шаг вперед по сравнению с , это и вдохновило меня на выбор «Ювентуса».

Должен сказать, что в прошлом сезоне я много общался с Джиджи Буффоном. У нас была возможность поговорить, он дал мне много советов и поводов подумать. Конечно, мы много говорили и про «Ювентус», ведь он очень хорошо знает команду и клуб. Он был лучшим человеком для таких разговоров.

Его мнение очень многое значит для меня, потому что Джиджи – это человек, с которым я провел замечательный сезон, с личной точки зрения он является моим другом, так что он определенно сыграл в моем переходе свою роль. Он рассказал мне много интересного про «Ювентус», что если я хочу прогрессировать, это лучший вариант для этого. Я всерьез воспринял его совет, он убедил меня.

– великолепный чемпион, как и многие другие здесь, так что он, очевидно, сыграл роль в моем решении. Я знал, что «Ювентус» – великий клуб. Атмосфера в раздевалке очень позитивная, все профессионалы и ладят друг с другом», – сказал Рабьо.

Сообщалось, что француз будет зарабатывать 7 млн евро в год, а его мать и агент Вероника Рабьо получит 10 млн евро комиссионных.

Рабьо полгода не играл из-за конфликта с «ПСЖ», но все же перешел в «Юве». Его мама ругается с тренерами и просится на тренировки