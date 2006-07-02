«Ювентус» готов отпустить Игуаина в аренду в «Рому»

«Рома» ведет работу на трансферном рынке.
Римский клуб практически завершил приобретение Джанлуки Манчини у «Аталанты». Также римляне пытаются приобрести Марка Бартру у «Бетиса», переговоры идут.
«Рома» предложила полузащитнику «Фиорентины» Жордану Верету контракт с зарплатой 3 млн евро в год после уплаты налогов и опережает «Милан», который также претендует на француза.
Кроме того, римский клуб контактирует с Гонсало Игуаином. «Ювентус», которому принадлежат права на игрока, готов отпустить его в «Рому», теперь же римлянам предстоит договориться с самим игроком.