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«Ювентус» готов отпустить Игуаина в аренду в «Рому»

Теги Рома Милан Аталанта Ювентус Бетис серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Марк Бартра Жордан Верету Джанлука Манчини Футбол

«Рома» ведет работу на трансферном рынке.

Римский клуб практически завершил приобретение Джанлуки Манчини у «Аталанты». Также римляне пытаются приобрести Марка Бартру у «Бетиса», переговоры идут.

«Рома» предложила полузащитнику «Фиорентины» Жордану Верету контракт с зарплатой 3 млн евро в год после уплаты налогов и опережает «Милан», который также претендует на француза.

Кроме того, римский клуб контактирует с Гонсало Игуаином. «Ювентус», которому принадлежат права на игрока, готов отпустить его в «Рому», теперь же римлянам предстоит договориться с самим игроком.

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