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Александр Панов: «В «Зените» не за кого болеть. Там ни одного воспитанника»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Панов Спорт-Экспресс Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о своем отношении к петербургскому клубу. 

– Вы давно живете в Москве. Что-то продолжает связывать с «Зенитом»?

– Сейчас уже ничего.

– А нынешний «Зенит» вам разве не интересен?

– Нет. На сегодняшний день в команде нет ни одного воспитанника «Зенита». Поэтому мне не за кого там болеть. Одни иностранцы и россияне, которые родом не из Питера. Хотя очень рад, что «Зенит» стал чемпионом.

Когда только начинался этот проект при Виталии Леонтьевиче (Мутко – прим. Sports.ru), ставилась задача построить европейский клуб. Считаю, удалось. А я, получается, как и другие ребята, стоял у истоков. Дальше уже пришли Аршавин, Кержаков, – сказал Панов.

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