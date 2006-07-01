Александр Панов: «В «Зените» не за кого болеть. Там ни одного воспитанника»

Бывший нападающий Александр Панов рассказал о своем отношении к петербургскому клубу.

– Вы давно живете в Москве. Что-то продолжает связывать с «Зенитом»?

– Сейчас уже ничего.

– А нынешний «Зенит» вам разве не интересен?

– Нет. На сегодняшний день в команде нет ни одного воспитанника «Зенита». Поэтому мне не за кого там болеть. Одни иностранцы и россияне, которые родом не из Питера. Хотя очень рад, что «Зенит» стал чемпионом.

Когда только начинался этот проект при Виталии Леонтьевиче (Мутко – прим. Sports.ru), ставилась задача построить европейский клуб. Считаю, удалось. А я, получается, как и другие ребята, стоял у истоков. Дальше уже пришли Аршавин, Кержаков, – сказал Панов.