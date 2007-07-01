Александр Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем. Лучше бы на исправительные работы послали»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о готовности к переезду в колонию.

- Жизнь налаживается. Если серьезно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определённость. К этапу готов.

Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие.

- Александр, а чему тюрьма все-таки научила?

- Ничему. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?

- Как ваша травмированная нога? Не повредит ли ей этап в колонию?

– Нога лучше. Полечили. Дважды вывозили, МРТ делали (в том числе спины), потом процедуры с применением магнитов, электродов... Топовые врачи занимались всем этим. Жить я точно буду, но хотелось бы и спорт не бросить после освобождения из-за ноги. Главное – врачи выяснили: жидкости в суставе не так много, как могло бы быть, и это очень хорошо, – сказал Кокорин.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.