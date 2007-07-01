«ПСЖ» представил новую форму видеороликом с Неймаром и Мбаппе

«ПСЖ» представил форму, которая будет использоваться в сезоне-2019/20.

Экипировка выполнена в традиционных для команды цветах – темно-синем, красном и белом.

Парижский клуб опубликовал видеоролик, в котором новую форму представляют игроки, в том числе нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось о вероятном переходе 27-летнего бразильца в «Барселону». К 20-летнему французу проявлял интерес «Реал».

Игровую форму «ПСЖ» производит компания Nike.