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Сербию возглавит Тумбакович. Его уволили из Черногории за отказ руководить командой в матче с Косово

Теги Сборная Сербии по футболу сборная Черногории по футболу квалификация Евро-2020 Любиша Тумбакович Футбол

Бывший главный тренер Черногории Любиша Тумбакович возглавит сборную Сербии, сообщает Republika.rs.

Он подпишет контракт на 2,5 года. Ожидается, что о назначении объявят на следующей неделе.

Ранее Тумбакович работал тренером в «Обиличе», «Партизане», АЕК из Афин, «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, «Шаньдун Лунэн», «Стил Азин», «Ухань Чжоэр» и сборной Черногории.

Федерация футбола Черногории отправила его в отставку. Серб Тумбакович отказался руководить командой в матче с национальной командой Косово (1:1).

Кроме того, игру также пропустили Филип Стойкович и Мирко Иванич – игроки сербского происхождения. Сербия и еще ряд стран не признают Косово.

Тренер сборной Черногории ушел в отставку, отказавшись играть с Косово

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