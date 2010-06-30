Луис Диас: «Барриос рассказывал, что «Зенит» – очень хороший клуб»

Атакующий полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда прокомментировал информацию об интересе .

«На данный момент никакой конкретики нет, имеются два предложения. Я спокоен, но, скорее всего, в следующем сезоне не буду выступать за .

рассказывал мне, что «Зенит» – это очень хороший клуб, и то, что там будет мой соотечественник, очень может помочь. Но я спокоен и планирую принять наилучшее решение.

Что касается , то я говорил с Карлушем Кейрушем и с некоторыми игроками, выступавшими там, они тоже говорили, что это хороший клуб», – сказал Диас.

Ранее сообщалось, что вингер принял предложение «Зенита» о подписании 5-летнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. «Порту» предлагал ему не более 750 тысяч.