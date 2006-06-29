Аарон Уан-Биссака: «МЮ» известен тем, что выигрывает трофеи»

Защитник Аарон Уан-Биссака поделился впечатлениями после перехода в «Манчестер Юнайтед».

– Скажешь что-то болельщикам, которые рады тебе в «МЮ»?

– Я просто хочу поблагодарить их за то, что поприветствовали меня в этом удивительном клубе. Не могу дождаться, чтобы встретиться с ними.

Для меня честь представлять этот клуб, не могу дождаться, чтобы пообщаться с болельщиками. Я видел, как они поддерживают команду в каждом матче.

Этот клуб известен тем, что выигрывает трофеи, и я хочу стать частью этого, выиграть свой первый [трофей].

Я собираюсь отдать все ради этого клуба и фантастических болельщиков, – сказал Уан-Биссака.