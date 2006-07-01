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Приложение Sports.ru для Android и iOS получило обновление: центр уведомлений, доработанный поиск и многое другое. Скачайте его сейчас

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В Apple App Store и Google Play стало доступно большое обновление приложений Sports.ru для iOS и Android с рядом новых функций и улучшений!

Что именно появилось в этом обновлении?

Центр уведомлений. Теперь все ваши оповещения (даже плюсы и ответы на комментарии) в одном месте.

Доработанный поиск. По всем спортсменам, командам и турнирам, блогам и постам.

Подписка на любой тег. Сможете следить за любимой командой 8-го дивизиона Англии или любой другой.

Улучшенная стабильность. Постарались исправить все ошибки и недочеты.

– А еще теперь можно листать ленту главной страницы бесконечно.

ОБНОВИТЬ / УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ iPHONE/iPAD

ОБНОВИТЬ / УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID

А каких еще функций в приложениях Sports.ru вам не хватает?

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