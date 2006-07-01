Приложение Sports.ru для Android и iOS получило обновление: центр уведомлений, доработанный поиск и многое другое. Скачайте его сейчас

В Apple App Store и Google Play стало доступно большое обновление приложений Sports.ru для iOS и Android с рядом новых функций и улучшений!
Что именно появилось в этом обновлении?
– Центр уведомлений. Теперь все ваши оповещения (даже плюсы и ответы на комментарии) в одном месте.
– Доработанный поиск. По всем спортсменам, командам и турнирам, блогам и постам.
– Подписка на любой тег. Сможете следить за любимой командой 8-го дивизиона Англии или любой другой.
– Улучшенная стабильность. Постарались исправить все ошибки и недочеты.
– А еще теперь можно листать ленту главной страницы бесконечно.
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А каких еще функций в приложениях Sports.ru вам не хватает?
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