Приложение Sports.ru для Android и iOS получило обновление: центр уведомлений, доработанный поиск и многое другое. Скачайте его сейчас

В Apple App Store и Google Play стало доступно большое обновление приложений Sports.ru для iOS и Android с рядом новых функций и улучшений!

Что именно появилось в этом обновлении?

– Центр уведомлений. Теперь все ваши оповещения (даже плюсы и ответы на комментарии) в одном месте.

– Доработанный поиск. По всем спортсменам, командам и турнирам, блогам и постам.

– Подписка на любой тег. Сможете следить за любимой командой 8-го дивизиона Англии или любой другой.

– Улучшенная стабильность. Постарались исправить все ошибки и недочеты.

– А еще теперь можно листать ленту главной страницы бесконечно.

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А каких еще функций в приложениях Sports.ru вам не хватает?