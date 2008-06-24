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В Okko подтвердили приглашение экс-комментатора «Матч ТВ» Гутцайта

Теги премьер-лига Англия телевидение Роман Гутцайт Футбол

В Okko Sport подтвердили о приглашении на работу бывшего комментатора «Матч ТВ» Романа Гутцайта. 

«Громкий трансфер: экс-комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт примеряет черничную футболку Okko Спорт.

Роман, добро пожаловать в команду!» – сообщает твиттер Okko Sport.

Ранее сообщалось, что 32-летний Гутцайт, который также будет работать на «Первом канале», станет заместителем шеф-редактора спортивной видеоредакции Okko Спорт Владимира Стогниенко.

Okko со следующего сезона будет показывать матчи АПЛ.

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