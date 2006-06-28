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Цорн о подписании Кудряшова: «Были готовы сделать исключение, но не смогли договориться»

Теги Спартак Федор Кудряшов премьер-лига Россия возможные трансферы Томас Цорн Футбол

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Федора Кудряшова в команду.

«Мы интересовались Кудряшовым в качестве опции на левый фланг обороны, где у нас есть определенный дефицит. Федор уже достаточно возрастной игрок, в связи с чем не вписывается в нашу философию по комплектованию команды.

Однако с учетом этого опыта и того, что Кудряшов является воспитанником «Спартака», а значит входит в список А в еврокубках, мы были готовы сделать исключение, но не смогли договориться по условиям», – передает слова Цорна инсайдер Иван Карпов для Sports.ru. 

Ранее в интервью «СЭ» Цорн заявил, что клуб не рассматривал возможное приглашение Кудряшова в клуб.

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