Пеп Гвардиола: «Я вернусь в «Барселону», но не в качестве президента»

Главный тренер Пеп Гвардиола отметил, что вернется в «Барселону», но не на должность президента.

«Я вернусь в «Барселону», но не в качестве президента.

Чтобы занимать такую должность, нужно быть готовым к этому и обладать соответствующими знаниями, которых у меня нет.

Я стараюсь быть хорошим тренером, дела идут неплохо, но президентство – это другое. Официальные обеды очень скучные», – пошутил Гвардиола.

Гвардиола играл за каталонцев с 1990 по 2001 год и выиграл 16 трофеев. С 2008 по 2012 год тренировал команду и завоевал 14 трофеев.