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Евгений Гинер: «Задачей ЦСКА будет полуфинал Лиги чемпионов, когда сделаем хорошую команду»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Лига чемпионов Спорт-Экспресс Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о задачах команды.

– Какие поставлены задачи на сезон для ЦСКА?

– Всегда одни и те же – завоевать чемпионство. В еврокубке – дойти до стадии плей-офф.

В том году было тяжело, при том, что команда отыграла хорошо, но она совсем молодая. Присутствует неопытность, когда надо было придержать мяч, ребята рвались забивать.

Сейчас они поднабрались опыта. Потом сделаем хорошую команду – и задачей ЦСКА будет пройти до полуфинала Лиги чемпионов.

Не в этом году. Когда усилим ЦСКА и наши хорошие ребята подрастут, – сказал Гинер.

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