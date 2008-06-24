Аленичев о критике: «Что, Гвардиолу не ругают? Еще как»

Экс-тренер «Енисея» прокомментировал критику в его адрес.

– Есть группа людей в футбольном сообществе, которые на фоне результата «Енисея» утверждают, что Аленичев не тренер. Как к таким разговорам относитесь?

– Спокойно. Ругаться не буду. Дискутировать – тоже (смеется). У каждого – свое мнение. Его высказали – и это даже хорошо. Меня это заставляет грызть землю. Когда был футболистом, тоже много чего говорили. Ну как без критики? Каждый тренер так ответит. Что, Гвардиолу не ругают? Еще как. Вот Пеп проиграл в сумасшедшем матче в Лиге чемпионов – представляю, сколько потом он про себя нового узнал (улыбается). Это нормально.

Сейчас я результат не дал, но успокоюсь, проанализирую два сумасшедших сезона в Красноярске – и вперед. Находиться на вершине, когда тебя качают, хлопают в ладоши, пишут в интернете хвалебные посты, – это хорошо и легко. А ты, когда тяжело, попробуй проявить себя. Это меня заводит. Мне стало бы неинтересно, если сидел бы и пил шампанское – нужен вызов.

– Есть объяснение, почему ваши команды – «Арсенал» и «Енисей» – вначале поднимались в премьер-лигу, а потом сразу возвращались в ФНЛ?

– Я изначально понимал, на какие трудности иду, принимая Тулу и Красноярск. Мне требовалось четыре-пять новичков. Удовлетворите просьбу – и спрашивайте с меня. В так же работал: чистка состава началась по моей инициативе, но нужно было еще чуть-чуть времени. Не дали.

Да, с и «Арсеналом» вылетал. Готовился к тому, что мне не помогут – в первую очередь в финансовом плане. Надеюсь, в будущем, отдохнув, проанализировав какие-то моменты, стану осторожнее с выбором команды. Хочется не только вылетать, но и чего-то достигать.

– Когда вернетесь к вопросу трудоустройства? Сколько вам нужно времени на перезагрузку?

– Не хочу раньше зимы ни с кем разговаривать, – сказал Аленичев.