Дмитрий Комбаров: «Обиды нет ни на «Спартак», ни на болельщиков. У меня красно-белая кровь»

Защитник Дмитрий Комбаров, покинувший «Спартак» на этой неделе, высказался о взаимоотношениях с болельщиками.

«Обиды никакой нет ни на болельщиков, ни на клуб. Мы расстались в добрых отношениях.

Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку. Я ее чувствовал на протяжении всех этих девяти лет. И сейчас чувствую тоже. Много очень комментариев написали мне под прощальным постом.

99,9 процента пишут очень теплые, добрые слова, слова благодарности. Все хорошо.

Я останусь спартаковцем навсегда. «Спартак» – то место, которое дало мне все эти минуты счастья в футболе. Я навсегда останусь в красно-белом, у меня красно-белая кровь», – поделился мыслями футболист.