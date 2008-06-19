Дмитрий Комбаров: «Спартак» был, есть и будет родным домом для меня»

Экс-защитник Дмитрий Комбаров высказался по поводу ухода из московского клуба.

– Вам сочувствовать или поздравлять? Как сами оцените то, что случилось?

– Смотря как оценивать. Для меня это новый этап жизни, карьеры, еще один вызов, который давно себе хотел получить.

Давно решил, что нужно обновление, новый виток развития. Наверное, с этой точки зрения можно поздравить.

Но... для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом, в который я пришел в 6 лет, где во взрослой команде провел 9 лет.

Поэтому благодарен клубу за каждую проведенную там минуту, благодарю Бога, что моя карьера сложилась так, как сложилась, – сказал Комбаров.