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Дмитрий Комбаров: «Спартак» был, есть и будет родным домом для меня»

Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался по поводу ухода из московского клуба.

– Вам сочувствовать или поздравлять? Как сами оцените то, что случилось?

– Смотря как оценивать. Для меня это новый этап жизни, карьеры, еще один вызов, который давно себе хотел получить.

Давно решил, что нужно обновление, новый виток развития. Наверное, с этой точки зрения можно поздравить.

Но... «Спартак» для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом, в который я пришел в 6 лет, где во взрослой команде провел 9 лет.

Поэтому благодарен клубу за каждую проведенную там минуту, благодарю Бога, что моя карьера сложилась так, как сложилась, – сказал Комбаров. 

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