Лилиан Тюрам: «Расизм всегда был способом Европы оправдать насилие по отношению к остальному миру»

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма.

«Исторически Европа сказала: «Мир наш. А вы в Африке, Индии, Америке и Азии менее значимы, чем мы.

Расизм всегда был способом Европы оправдать насилие по отношению к остальному миру.

То же с ситуацией между мужчинами и женщинами. Чтобы установить превосходство мужчин, нужно создать две очень разноплановые группы и поставить одну ниже другой.

Футболу по силам сделать гораздо больше [в решении проблемы расизма]. Но в футболе нужно защищать зрелище. Зрелище – это бизнес. Поэтому говорят: «Здесь нет проблем, все хорошо». Мы живем в мире, где главное – деньги, а не мораль», – сказал Тюрам.