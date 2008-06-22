Реклама 18+
Реклама 18+

Лилиан Тюрам: «Расизм всегда был способом Европы оправдать насилие по отношению к остальному миру»

Теги Лилиан Тюрам Сборная Франции по футболу происшествия болельщики Футбол

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма.

«Исторически Европа сказала: «Мир наш. А вы в Африке, Индии, Америке и Азии менее значимы, чем мы.

Расизм всегда был способом Европы оправдать насилие по отношению к остальному миру.

То же с ситуацией между мужчинами и женщинами. Чтобы установить превосходство мужчин, нужно создать две очень разноплановые группы и поставить одну ниже другой. 

Футболу по силам сделать гораздо больше [в решении проблемы расизма]. Но в футболе нужно защищать зрелище. Зрелище – это бизнес. Поэтому говорят: «Здесь нет проблем, все хорошо». Мы живем в мире, где главное – деньги, а не мораль», – сказал Тюрам.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться