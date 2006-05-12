Геннадий Орлов: «Агент Паредеса уже обращался в «Зенит» и сказал, что тот готов вернуться в Питер»

Журналист и футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что агент хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса обращался по поводу возвращения игрока в .

«Леандро Паредес – абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирал карточки из-за неуступчивости.

Он мечтал уйти из , и сам клуб ему был до лампочки. оформил сделку века, выручив за него более 40 млн евро.

Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти.

Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, что этого не произойдет» – сказал Орлов.

Паредес перешел из «Зенита» в в январе этого года за 47 миллионов евро. За парижан он провел 21 матч и отдал 1 голевой пас.