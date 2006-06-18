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«Тамбов»: «Со «Спартаком» сыграем в Саранске, стадион в Волгограде затопило»

Теги Спартак премьер-лига Россия Волгоград-Арена Мордовия Арена стадионы ФК Тамбов Чемпионат.com Павел Худяков Футбол

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что первый домашний матч команды в РПЛ со «Спартаком» пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». 

Встреча состоится 27 июля в рамках третьего тура чемпионата России.

«Со «Спартаком» мы сыграем в Саранске. В Волгограде затопило арену, они сами не знают, где будет играть «Ротор» первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем.

А с «Мордовия Ареной» мы связались, даже «Мордовия» готова в матчах ФНЛ перейти на стадион «Старт». Мы с ними спокойно договорились, нам пошли навстречу. Болельщикам «Спартака» можно сказать, чтобы покупали билеты в Саранск. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, пока не будет готов наш стадион», – сказал Худяков.

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