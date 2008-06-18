«Реал» представил 18-летнего Родриго, его купили за 45 млн евро. Игрок поцеловал эмблему

представил очередного новичка.

Им стал нападающий Родриго Гоэс из . Его приобретение обошлось в 45 миллионов евро.

Родриго успешно прошел медобследование и был презентован на «Сантьяго Бернабеу». Он пока что не определился с игровым номером.

На презентации 18-летний бразилец несколько раз поцеловал эмблему .

В Бразилии Родриго провел 49 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

«Реал» уже потратил больше 300 млн, и это не предел. Откуда такие деньги?