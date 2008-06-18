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«Реал» представил 18-летнего Родриго, его купили за 45 млн евро. Игрок поцеловал эмблему

Теги Сантос высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Родриго Гоэс Футбол

«Реал» представил очередного новичка.

Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса». Его приобретение обошлось в 45 миллионов евро.

Родриго успешно прошел медобследование и был презентован на «Сантьяго Бернабеу». Он пока что не определился с игровым номером.

На презентации 18-летний бразилец несколько раз поцеловал эмблему «Реала».

В Бразилии Родриго провел 49 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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«Реал» уже потратил больше 300 млн, и это не предел. Откуда такие деньги?

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