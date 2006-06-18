Луис Суарес: «Мне в январе будет 33. «Барселоне» нужно покупать молодежь для будущего, а не для конкуренции со мной»

Форвард «Барселоны» поделился мыслями о своем будущем в клубе.

– Как относитесь к тому, что хочет купить еще одного нападающего?

– Нужно принимать свою роль, возраст и то, что будет лучше для клуба.

Очевидно, в «Барселоне» игрок должен быть готов к конкуренции и к тому, что ему могут купить конкурента. Это здоровая конкуренция, потому что у нас всех общая цель – помочь «Барселоне».

Что очевидно, я не указываю, кого купить, а кого не покупать. Я полагаю, что в течение следующих нескольких лет клуб должен приобрести молодого игрока, девятку.

Мне уже 32 года, в январе будет 33, годы идут. Нужно привлекать к команде молодых игроков не только для конкуренции со мной, а для будущего клуба, – сказал Суарес.