Луис Суарес: «Мне в январе будет 33. «Барселоне» нужно покупать молодежь для будущего, а не для конкуренции со мной»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес поделился мыслями о своем будущем в клубе.
– Как относитесь к тому, что «Барселона» хочет купить еще одного нападающего?
– Нужно принимать свою роль, возраст и то, что будет лучше для клуба.
Очевидно, в «Барселоне» игрок должен быть готов к конкуренции и к тому, что ему могут купить конкурента. Это здоровая конкуренция, потому что у нас всех общая цель – помочь «Барселоне».
Что очевидно, я не указываю, кого купить, а кого не покупать. Я полагаю, что в течение следующих нескольких лет клуб должен приобрести молодого игрока, девятку.
Мне уже 32 года, в январе будет 33, годы идут. Нужно привлекать к команде молодых игроков не только для конкуренции со мной, а для будущего клуба, – сказал Суарес.