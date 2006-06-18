🎥Sports.ru открывает вакансию видеоредактора🎞

Вы фанатично любите спорт. Вы считаете, что в соцсетях Sports.ru критично мало шикарных виральных роликов. Вы всегда мечтали работать не выходя из дома и часами залипали на красивые видосы. Если все это – правда, вам повезло: мы открываем вакансию видеоредактора.

От вас:

– Идеальное знание Adobe Premiere (или альтернативной программы).

– Чувство юмора, нешаблонность и креатив.

– Умение не только монтировать видео, но и предлагать шикарные идеи для виральных видосов.

– Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.

– Отличный русский язык, а также английский, позволяющий читать и переводить тексты.

– Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

Задачи:

– Делать лучшие спортивные видео в мире.

– Делать спорт лучше.

– Веселиться.

От нас:

– Работа мечты, классный коллектив и все такое.

– Возможность работать на совокупную аудиторию в 4 млн подписчиков.

– Индивидуальный график (только для лучших) и возможность работать удаленно.

Если вы дочитали до конца и поняли, что не подходите, кликайте дальше (например, почитайте, как хорош Криш без мяча).

Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, откуда, какой опыт работы (он, кстати, не обязателен) и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на sportvideo@sports.ru с темой «Видеоредактор».

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: Придумайте и смонтируйте мощный видеоролик, посвященный трансферам любого клуба или лиги. Видеофрагменты официальных матчей использовать нельзя. Формат может быть любым, главное – чтобы ваш видос хотелось посмотреть и поделиться им.

Или придумайте и смонтируйте любую нефутбольную подборку: самые толстые фигуристы, самые бородатые хоккеисты, самые безумные выходки гандбольных фанатов – тематика может быть любой. Удивите нас темой видео, его наполнением и монтажом, и ваше тестовое точно не затеряется: о нем будет говорить весь офис, а потом – и весь интернет.

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