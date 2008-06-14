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Азар о «Золотом мяче»: «Я не одержим им, но постараюсь стать лучшим в мире»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Золотой мяч Эден Азар Футбол

Новичок «Реала» Эден Азар рассказал о своем желании завоевать «Золотой мяч».

«Да, я буду стараться стать лучшим игроком мира. Но в первую очередь я хочу, чтобы у нас была лучшая команда, которая будет завоевывать трофеи. Для меня это новый вызов, и я к нему готов.

В 2018 году «Золотой мяч» получил игрок «Реала» Лука Модрич. Не знаю, проще ли получить «Золотой мяч» в «Реале», многим футболистам клуба это удавалось.

Я концентрируюсь на делах команды. И если все пойдет хорошо, почему нет? Я держу это в голове, но не одержим этим.

Я не «галактико», но постараюсь им стать. Пока я Эден Азар», – сказал бельгиец на своей презентации в «Реале».

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