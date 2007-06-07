Sports.ru & Tribuna,com открывают вакансию линкбилдера в отдел маркетинга (без опыта работы)

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.

Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений исчисляется миллионами человек и постоянно растет.

Если вы любите футбол и спорт, хотите совершенствовать с нами наши продукты, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!

В данный момент мы открываем вакансию Линкбилдера в отдел маркетинга (без опыта работы)

В задачи входит:

– Поиск тематических площадок для размещения ссылок на продукты и сервисы компании

– Ведение работы со 100+ площадками в месяц (переписка, контроль выполнения обязательств, анализ партнерств)

– Работа с биржами SAPE, PR.Sape, Blogun, Rotapost и т. д.

– Анализ результатов собственной работы.

От вас:

– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты.

– Аналитический склад ума, готовность постоянно искать более эффективные решения.

– Коммуникационные навыки, желание расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результат, решать нестандартные задачи.

– Любовь к спорту в целом и сервисам Sports.ru в частности.

Станет дополнительным плюсом:

– Интерес к футболу выше среднего

– Опыт работы в области SEO, интернет-маркетинге или SMM

От нас:

– Работа мечты, крутые перспективы роста, классный коллектив и все такое

– Возможность работать на совокупную аудиторию в 15 млн человек

– Индивидуальный график (только для лучших)

Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, откуда, какой опыт работы (напомним, он не обязателен) и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Линкбилдер».