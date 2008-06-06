Сергей Прядкин: «Хотим расширить РПЛ до 18 команд, а то и больше»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал идею о расширении лиги до 18 команд.

«В рамках премьер-лиги создана рабочая группа, которая в течение двух недель обсудит все нюансы, взвесит все минусы и плюсы. Большинство клубов выступили за. Даже те, кто воздержался или высказал сомнение, сказали, что нашей большой стране все же нужно расширение — 18, 20 клубов.

Но для этого нужна стабильная материальная база, академии. Поэтому сейчас мы не говорили о том, что будет расширение и мы к этому идем. Рабочая группа рассмотрит все механизмы, после чего все предложения будут направлены в комитет профессионального футбола.

В конце месяца я должен доложить решение РПЛ в , после чего Александр Дюков, наверное, вынесет это на исполком. Помимо финансов задавались вопросы по календарю: как, когда, где играть. Ужмемся, найдем места. Вы знаете, что сезон на сезон не попадает — в год чемпионатов мира и Европы нужно заканчивать или начинать раньше. Эти нюансы отработает рабочая группа.

Вы знаете, что в ходе чемпионата нельзя менять регламент. Мы предусмотрели такую сносочку, что, в случае принятия решения о расширении до 18 команд, мы предусмотрели, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ. Вариантов было несколько, большинство приняли тот, при котором 15-е и 16-е места будут играть в стыковых матчах с третьим и четвертым местом ФНЛ. Но решение за исполкомом. Может быть, одна вылетит напрямую, а вторая команда играть стык — такое тоже возможно.

В дальнейшем, если переход на расширение состоится, мы перейдем на такую же форму, которая есть: 17-18-е будут вылетать напрямую, а 15-16-е играть стык. Проходных матчей при стыках не бывает, равнодушия у команд нет. Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие задачи. Не надо ставить невыполнимые задачи», – сказал Прядкин.

На общем собрании клубов РПЛ 15 команд поддержали расширение лиги до 18 команд, только «Спартак» выступил против.

В ноябре Прядкин предлагал сократить РПЛ до 14 команд. Сейчас увеличивает до 18

РПЛ расширили до 18 команд. Это очень плохая идея, мы к этому не готовы