Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»

Защитник Вирджил ван Дейк намерен остаться в .

Футболист уведомил клуб о том, что хочет подписать новый контракт.

Желание игрока было озвучено задолго до выхода команды в финал Лиги чемпионов.

Сейчас ни одна из сторон не торопится с процессом переговоров, поскольку действующее соглашение голландца будет действовать еще четыре года, а также по причине напряженных последних месяцев сезона.

В 2018 году 27-летний ван Дейк перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов, став самым дорогим защитником в истории футбола.

Ван Дейк танцевал, Мане напрягался из-за шампанского, Салаху покрасили волосы в красный. Это чемпионская раздевалка