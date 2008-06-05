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Ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Защитник Вирджил ван Дейк намерен остаться в «Ливерпуле».

Футболист уведомил клуб о том, что хочет подписать новый контракт.

Желание игрока было озвучено задолго до выхода команды в финал Лиги чемпионов.

Сейчас ни одна из сторон не торопится с процессом переговоров, поскольку действующее соглашение голландца будет действовать еще четыре года, а также по причине напряженных последних месяцев сезона.

В 2018 году 27-летний ван Дейк перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов, став самым дорогим защитником в истории футбола.

Ван Дейк танцевал, Мане напрягался из-за шампанского, Салаху покрасили волосы в красный. Это чемпионская раздевалка

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