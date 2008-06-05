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Лионель Месси: «Говорят, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины, но это ложь»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Хорхе Месси Футбол

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об участии в предстоящем Кубке Америки.

«Мы подходим к турниру с тем же волнением и настроем, что и всегда. Но реальность такова, что сборная переживает смену поколений.

Как и раньше, Аргентина входит в число претендентов на победу в турнире. Возможно, наши шансы оцениваются ниже, чем в предыдущие годы, но мы намерены одержать победу в Кубке Америки.

О моем отце ходит гораздо больше разговоров, чем о некоторых футболистах. Он оказывается в центре внимания во многих моментах, которых не было.

Говорят, что мы с ним подбираем игроков для сборной, но это ложь», – сказал Месси.

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