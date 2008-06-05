Лионель Месси: «Говорят, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины, но это ложь»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об участии в предстоящем Кубке Америки.

«Мы подходим к турниру с тем же волнением и настроем, что и всегда. Но реальность такова, что сборная переживает смену поколений.

Как и раньше, Аргентина входит в число претендентов на победу в турнире. Возможно, наши шансы оцениваются ниже, чем в предыдущие годы, но мы намерены одержать победу в Кубке Америки.

О моем отце ходит гораздо больше разговоров, чем о некоторых футболистах. Он оказывается в центре внимания во многих моментах, которых не было.

Говорят, что мы с ним подбираем игроков для сборной, но это ложь», – сказал Месси.