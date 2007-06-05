Кепа: «Азар по уровню близок к Месси и Роналду. Я бы включил его в топ-5 лучших игроков мира»

Вратарь «Челси» Кепа оценил уровень игры полузащитника лондонцев Эдена Азара.
«Азар умеет все. Он может опекать, ассистировать, играть на позиции ложной «девятки», играть слева или справа.
Он очень быстрый, мощный, великолепен в обыгрыше один в один и также способен действовать из глубины. Для меня он лучший игрок АПЛ.
Играет ли он на уровне Месси и Роналду? Не могу сказать, но он близок. Я бы включил его в топ-5 лучших игроков мира.
Он великолепный игрок и, прежде всего, замечательный человек. Это тот человек, который всегда заряжает раздевалку», – сказал Кепа.