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Станислав Черчесов: «По игре с «Чертаново» будем отталкиваться на отборочный матч»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Чертаново квалификация Евро-2020 Юрий Газинский Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после победы над «Чертаново» (6:0) в товарищеском матче.

– Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла. Все-таки двусторонка и игра с соперником – разные вещи.

Была подготовка, установка, задания, которые надо выполнять. По этому матчу будем отталкиваться на отборочный матч.

– Насколько сегодняшний состав похож на тот, что мы увидим в официальных матчах?

– Не могу сказать. Только по одной причине, что Газинский получил травму. Надеюсь, у него она не очень серьезная, – заявил Черчесов.

Россияне в рамках квалификации Евро-2020 сыграют дома с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11-го).

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