Станислав Черчесов: «По игре с «Чертаново» будем отталкиваться на отборочный матч»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после победы над (6:0) в товарищеском матче.

– Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла. Все-таки двусторонка и игра с соперником – разные вещи.

Была подготовка, установка, задания, которые надо выполнять. По этому матчу будем отталкиваться на отборочный матч.

– Насколько сегодняшний состав похож на тот, что мы увидим в официальных матчах?

– Не могу сказать. Только по одной причине, что Газинский получил травму. Надеюсь, у него она не очень серьезная, – заявил Черчесов.

Россияне в рамках квалификации Евро-2020 сыграют дома с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11-го).