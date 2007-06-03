Жена Новосельцева: «На ЧМ-2018 Ваня откровенно болел против сборной России»

Баскетболистка Екатерина Кейру, жена защитника «Зенита» Ивана Новосельцева, выступавшего в последнее время на правах аренды за «Ростов», рассказала о реакции своего мужа на непопадание в состав сборной России на .

– Как ваш супруг смотрел чемпионат мира?

– Болел против сборной.

– Серьезно?

– Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты.

Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод. Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть?

Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек, – сказала Екатерина.

Кейру и Новосельцев находятся в процессе развода.