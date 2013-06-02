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Отец Неймара об обвинении в изнасиловании: «Сын подвергся шантажу. Секс был по обоюдному согласию»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Неймар Неймар да Силва Футбол

Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, опроверг обвинение в том, что его сын совершил изнасилование.

«Тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком.

Если нужно будет показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем», – сказал Неймар-старший.

По его словам, секс был по обоюдному согласию. Кроме того, у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны юриста женщины.

Если потребуется, Неймар будет защищать свою правоту в суде.


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