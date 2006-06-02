«Уфа» сохранила прописку в РПЛ

В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в РПЛ «Уфа» уступила «Томи» (0:1, первый матч – 2:0), но по сумме двух встреч одержала победу и сохранила прописку в высшем дивизионе.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Ответные матчи
- Дата проведения
- 2 июня, 14.00, «Стадион Труд»
- Гол:
- 1:0 – 11 Гасилин.
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Томь –
Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Каккоев (Макурин, 70), Шалаев, Калинский, Бугаев, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86), Ставпец.
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Уфа –
Беленов, Неделчару, Никитин, Йокич, Карп, Сысуев (Кротов, 70), Пауревич (Салатич, 80), Живоглядов, Тилль (Вомбергар, 46), Сухов, Игбоун.
- Удаление:
- Беленов (90).
Первый матч: 0:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.