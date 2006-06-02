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«Уфа» сохранила прописку в РПЛ

Теги премьер-лига Россия результаты Олимп-ФНЛ Томь Уфа Футбол

В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в РПЛ «Уфа» уступила «Томи» (0:1, первый матч – 2:0), но по сумме двух встреч одержала победу и сохранила прописку в высшем дивизионе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Томь – Уфа 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
2 июня, 14.00, «Стадион Труд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 11 Гасилин.
ТомьСмирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Каккоев (Макурин, 70), Шалаев, Калинский, Бугаев, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86), Ставпец.
УфаБеленов, Неделчару, Никитин, Йокич, Карп, Сысуев (Кротов, 70), Пауревич (Салатич, 80), Живоглядов, Тилль (Вомбергар, 46), Сухов, Игбоун.
Предупреждения:
Неделчару (41), Игбоун (71), Беленов (90).
Удаление:
Беленов (90).

Первый матч: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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