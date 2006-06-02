«Уфа» сохранила прописку в РПЛ

В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в РПЛ «Уфа» уступила «Томи» (0:1, первый матч – 2:0), но по сумме двух встреч одержала победу и сохранила прописку в высшем дивизионе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Первый матч: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.