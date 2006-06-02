Маурисио Почеттино: «К такому пенальти невозможно подготовиться. Нам не повезло»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино передал эмоции после поражения в финале Лиги чемпионов от (0:2).

«Очень горжусь своими игроками, тем, как мы сражались. Нам не повезло – мы пропустили гол с пенальти. Мы бились и так хорошо играли во втором тайме, я просто горжусь. Немного не повезло.

Начинать матч со счета 0:1 тяжело, мы изменили план на игру. Но мы гордимся этими игроками и фанатами. Мы можем быть оптимистами.

Такой пенальти – это условия, к которым невозможно подготовиться. Невозможно поверить в то, что будешь уступать в счете уже после первой минуты.

Морально было очень трудно. Надо учиться, получать опыт. «Ливерпуль» был в нашем положении год назад.

Я очень рад тренировать эту группу футболистов. Мои поздравления «Ливерпулю». Уровень очень высок, сегодня наших усилий было недостаточно. Жаль.

Хочется повторить такой матч, пережить снова. Финал Лиги чемпионов – лучшая игра на свете после финала чемпионата мира. Нужно стараться, верить, прокладывать себе путь. И тогда это случится снова как можно скорее», – сказал Почеттино.

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