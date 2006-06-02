Английский фанат арестован в Мадриде за публичную мастурбацию и нападение на полицию

Полиция Мадрида арестовала пятерых английских болельщиков в день финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – (0:1, второй тайм).

Все задержанные проявляли агрессию по отношению к полицейским.

Один фанат был арестован на площади Пуэрта-дель-Соль за то, что публично мастурбировал, напал на итальянского туриста и полицейских.

33-летний англичанин ранил трех сотрудников правопорядка, пока на него пытались надеть наручники.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Также доступна текстовая трансляция.

Скомина – робот, поставил пенальти на 24-й секунде. У «Тоттенхэма» есть основания протестовать