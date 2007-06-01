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Месси о поражении от «Ливерпуля»: «Не думал, что мы можем наступить на те же грабли после поражения от «Ромы»

Теги Ливерпуль Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Футбол

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4).

«Произошедшее в Ливерпуле – позор. Мы допустили глупые ошибки. До этой игры у нас складывался великолепный сезон, но в поражении от «Ливерпуля» нет вины тренера.

Он не виноват. «Ливерпуль» превзошел нас в плане отношения к делу. Мы допустили глупые ошибки.

Я никак не мог представить, что мы можем наступить на те же грабли после поражения от «Ромы» год назад.

Мы не могли себе позволить проиграть матч таким образом опять. «Ливерпуль» оказался сильнее нас физически. Когда они забили, мы сразу вспомнили о поражении в Риме», – сказал Месси.


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